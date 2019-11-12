Sıla ve Hazer Amani öpüşürken görüntülendi

Hazer Amani ve Sıla'nın çevredeki bakışlara aldırış etmeden samimi pozlar vermesi, hatta öpüşmesi dikkat çekti. Cadde'nin haberine göre; konser için yavru vatana giden ikili, iki gün tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndü. Konserde Sevgililerin tarzı dikkat çekiciydi. Şarkıcının Sisters ve Alexandra Rich imzalı kostümleri 20 bin TL’ydi.

Sıla uzattığı saçlarını kıvırcık kullanıyor.

Hazer Amani’nin örgülü saçları, takıları ve göğsündeki dövmesi dikkat çekti. Hazer Amani “Stilinize Sıla yön veriyor mu?” sorusunu “Aşk görüntümüze yansımıştır” diye cevapladı.

Örgülü saçlı Hazer Amani’nin takıları gün geçtikçe artıyor.





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