Sıla ile Ocak 2019’dan bu yana aşk yaşadığı şef Hazer Amani dün 15.30’da evlendi. 20 kişilik nikah son anda yapılan bir değişiklikle Sıla’nın, Nişantaşı’ndaki evinde gerçekleşti. Çünkü Sıla nikah tarihi ve mekanının deşifre olup basında yer almasından rahatsız oldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun kıydığı nikahta Sıla’nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul oldu. Hazer Amani’nin şahitleri ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal’dı. Gelinlik Özlem Süer, damatlık Cavalli imzalıydı.

Maliyeti 100 bin TL

Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.

2019 mart ayında boşanmıştı

Çiftin, 13 Ocak’ı seçmelerinin nedeni; 13 Ocak 2019’da tanışmış olmaları. Bir an evvel anne olmak isteyen Sıla ilk kez nikah masasına oturdu. Hazer Amani ise bu aşk için 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu’ndan geçen martta boşanmıştı.













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