Sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani dün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı.

Sıla Gençoğlu’un nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı.

Sıla'dan düğün sonrası ilk paylaşım

Düğün sonrası Sıla Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi

Maliyeti 100 bin TL

Nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta 100 kişinin katıldığı yemekli düğün davetinin maliyeti ise 100 bin TL’yi buldu.

Sıla hamile mi?

Bir süredir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani’nin bebek beklediği iddia edildi. Çift bu yüzden nikah tarihini öne çekti. Düğün hazırlıklarını tamamlamak için yılbaşında sahne almayan Sıla yeni yıla ailesi ve müstakbel eşiyle girmişti.

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