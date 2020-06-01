Magazin Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü hediyesi!

Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü hediyesi!

Magazin

Sıla'dan Kenan Doğulu'ya doğum günü hediyesi!

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşı ve yakın arkadaşı Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı. Sıla, bir dönem vokalistliğini yaptığı Doğulu için 'Kurşun Adres Sormaz ki' şarkısını söyledi.

01 Haziran 2020, Pazartesi 11:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren ve zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile takipçileriyle buluşma fırsatı yakalayan Sıla, dün 46 yaşına basan Kenan Doğulu'nun doğum günü için özel bir hediye hazırladı.

Kenan Doğulu’nun ‘Kurşun Adres Sormaz ki’ adlı şarkısını seslendiren Sıla, yedi yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu’ya bu şarkıyı armağan etti. Doğulu da yakın arkadaşının bu jestine teşekkür etti.


https://www.instagram.com/p/CA2W-GMDUSb/


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Farah Zeynep Abdullah ve Emrah Karaduman aşk mı yaşıyor?