Silah üreticisi Remington, saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Silah üreticisine açılan davada kurbanların ailelerini temsil eden Avukat Josh Koskoff dün yaptığı açıklamada, silah üreticisi Remington uzun süren dava sonucunda ailelerle anlaşarak 73 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Gelecekteki bu tür olaylarda silah üreticilerinin de sorumlu olmasının yolu açtıklarını ifade eden Roskoff açıklamasında “2012'de Sandy Hook İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen beş çocuk ve dört yetişkinin aileleri bugün, 2012'de Sandy Hook İlkokuluna düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen beş çocuk ve dört yetişkinin aileleri bugün, katliamda kullanılan AR-15 silahını yapıp pazarlayan Remington'a karşı uzun süredir devam eden davalarında önemli bir zafer ilan etti” ifadelerini kullandı.

Avukat Roskoff, dava sürecinde Remington’un binlerce şirket içi belgelerini elde ettikleri ifade ederek “Bu zafer, yalnızca silah endüstrisine değil, aynı zamanda onu destekleyen sigorta ve bankacılık şirketlerine de bir uyanma çağrısı olarak hizmet etmelidir. Silah endüstrisine gelince, tüm silahları her türlü kullanım için tüm insanlara pervasızca pazarlamayı bırakmanın ve bunun yerine pazarlamanın mahkemeye çıkmak yerine riski nasıl azaltabileceğini sorun. Sigorta ve bankacılık sektörlerine gelince, riski artırarak karı artıran sigorta şirketlerinin finansal maliyetleri görmesinin zamanı geldi” dedi.

ABD’de silah üreticileri, eski başkan George W Bush’un imzaladığı ‘2005 Kalkanı’ adı verilen Silahlarda Yasal Ticaretin Korunması Yasası (PLCAA) ile ürünlerinin kullanımından kaynaklanan ölümlerin mali sorumluluğundan korunuyordu.

2012 SANDY HOOK İLKOKULU SİLAHLI SALDIRISI

20’li yaşlarında olan Adam Lanza, Remington tarafından üretilen Bushmaster AR-15 ile 14 Aralık 2012 tarihinde Sandy Hook ilkokuluna gelerek yaşları 6 ila 7 arasında değişen 20 çocuğu ve okulda çalışan 6 yetişkini öldürmüştü. Connecticut eyaletinin Newtown kentinde meydana gelen olay, ABD tarihine en kanlı silahlı saldırı olarak geçmişti.

Beril SÖNMEZ, (DHA)







