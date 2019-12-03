Silahının ateş almasıyla yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari'de temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuştan acı haber geldi. Uzman çavuş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

03 Aralık 2019, Salı 15:39 Son Güncelleme:
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Silahının ateş almasıyla yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti

Hakkari-Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Kurtarılamadı

Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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