Silahının ateş almasıyla yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Hakkari'de temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuştan acı haber geldi. Uzman çavuş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari-Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Kurtarılamadı
Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.