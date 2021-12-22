Türkiye Silahla 4 kişiyi yaralamıştı! Karar verildi

Silahla 4 kişiyi yaralamıştı! Karar verildi

Türkiye

Silahla 4 kişiyi yaralamıştı! Karar verildi

Samsun'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
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Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki bir kahvehanede dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede çıkan kavgada tabancayla vurulan O.B., H.V., O.K. ve A.Ö. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla özel bir hastane ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı saldırgan olayın ardından kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.K.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralılardan Oktay K. de gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (İHA)

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