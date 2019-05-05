Silahla vuruldu, hastane yerine eve gitti

Diyarbakır'da ismi öğrenilemeyen 20 yaşlarındaki genç, iddiaya göre silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralandı.

AİLESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Hastane yerine eve giden yaralı genç, ağabeyi ve kardeşinden sağlık ekibi çağırmasını istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, gencin karıştığı silahlı kavga ve hastaneye gitmeme nedeni ile ilgili araştırma başlattı.