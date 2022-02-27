Türkiye Silahlı kavga kanlı bitti! İki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi

Silahlı kavga kanlı bitti! İki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi

Türkiye

Silahlı kavga kanlı bitti! İki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi

Elazığ'da bir çay ocağında çıkan kavgada iki grup tabure ve sopalarla birbirine girdi. Silahların patladığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

27 Şubat 2022, Pazar 15:28 Son Güncelleme:
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Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan Sarısaltik Sokak'taki bir çay ocağında iki grup arasında çıkan kavgada, iki taraf birbirlerine tabureler ve sopalarla saldırdı. 

Ardından silahların patladığı kavgada vurulan 35 yaşındaki B.K. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.B., İ.E. ve E.E.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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