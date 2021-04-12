Magazin Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ hakkında karar verildi

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ hakkında karar verildi

Magazin

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ hakkında karar verildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen aralarında ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.’yi yaraladığı ileri sürülen H.K.’nin tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen aralarında Üstündağ’ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla)(DHA)

İlgili Haberler
Bodrum rallisinde ortalık karıştı! Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alındı...Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ adliyeye sevk edildi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Benim küçük hüzünlerim
Filiz Özkol
Hande Kazanova
12 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin ya şehr-i ramazan!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Hem güldürdü hem ağlattı
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Uraz Kaygılaroğlu
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Saygı yoksa sevgi de yok
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Elon Musk'un sevgilisi Grimes'ın sırtını görenler şoka girdi!