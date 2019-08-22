Silahlı saldırı: 'Evleniyoruz' kurşunu Adana’da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı. Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı