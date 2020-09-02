Olay, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün seyir halindeki otomobilini durduran kişi ardından tabancayla göğüs bölgesine ateş etti. Saldırgan olay yerinden ayrılırken, görgü tanıkları 112'yi aradı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hakkı Aygün buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Başpehlivan Aygün'ün cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden U.Ç.S. adlı kişi, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu.

Saldırıya uğramadan önce paylaşmış

Hakkı Aygün'ün silahlı saldırıya uğramadan birkaç saat önce otomobilinde ‘Demedim mi Merdo vururlar seni’ şarkısını dinlediği anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

'Önceki saldırıyla bağlantı' iddiası

Hakkı Aygün'ün cenazesi, Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün 2 yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek saldırıyla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiğini söyledi.

Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tarafından azmettirildiğini öne sürerek, "Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni vuran beni dövdü. Karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek 3 el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi yazık, günah" dedi.

Hakkı Aygün'ün cenazesi, Kırcami'deki mezarlıkta öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

2 yıl önce de saldırıya uğramıştı

Hakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018'de saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki kafenin bahçesinde meydana gelmişti. Yavuz T. iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitmişti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıkmıştı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etmişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alınmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz T. olaydan 1 ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

"Böyle vicdansızlık olur mu?"

Yeğeni Hakkı Aygün'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan amca Mehmet Avcıoğlu içinin yandığını söyledi. Cinayetin 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayıyla bağlantılı olduğunu öne süren Mehmet Avcıoğlu, "Cinayet zanlısı U.C.F. dün karnının aç olduğunu söyleyince Hakkı karnını doyurup kendisine para vermiş. Otomobilden inince tabanca çekip Hakkı'yı vurmuş. Böyle vicdansızlık olur mu? 2 metre boyunda 130 kilo ağırlığında bir adam bu, başpehlivan. Kolay yetişmiyor. Her yerimi parça parça kesseler, bu kadar acımazdı. Çok yazık" diye konuştu.

Cinayetin ardından teslim olan U.C.F., adliyeye sevk edildi.