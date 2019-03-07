Havanın güzel olmasını fırsat bilen iki oyuncu, boğazda yürüyüş yaptı.

Lucca'da oturan ikili, birbirlerine fal baktığı sırada kahkahalara boğuldu. Eğlenceli geçen sohbetin ardından taksiye binerken objektiflere poz veren ikiliden İlayda Aydın, "Bir etkinlikten çıktık, hava çok güzeldi. Bugün setim yok. Dolu dolu geçsin istedim" diye konuştu.

'KISMETİM ÇOK YAKIN'

Fal baktığı anda atılan kahkahalara açıklık getiren Şilan Makal, "Telvedeki şekilleri bir şeylere benzetmeye çalıştık. İlayda uydurmadıysa kısmetim çok yakın" dedi.