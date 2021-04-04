Şilan Makal-Şener Özbayraklı çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Geçtiğimiz yıl Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Şilan Makal hamile. Kısa bir süre önce kontrole giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş. Bir kızları olacağını duyan çift, büyük bir sevinç yaşamış. Özbayraklı, 5 aylık hamile olan Makal’ın bir dediğini iki etmiyor, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyormuş.
04 Nisan 2021, Pazar 09:54 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlenen Şilan Makal hamile. Kısa bir süre önce kontrole giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmiş. Bir kızları olacağını duyan çift, büyük bir sevinç yaşamış. Özbayraklı, 5 aylık hamile olan Makal’ın bir dediğini iki etmiyor, tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyormuş.