Katıldığı moda programıyla ismini duyuran Şilan Makal, geçen sene hayatını birleştirdiği futbolcu Şener Özbayraklı ile bebeklerinin dünyaya geleceği günü bekliyor.

İLK KEZ HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Hamileliğinde 21. haftaya giren Şimal Makal, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne olmak için gün saymaya başlayan Makal, beyaz pullu elbisesi ile evinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.







