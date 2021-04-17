Magazin Şilan Makal'dan hamilelik pozu

Şilan Makal'dan hamilelik pozu

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Şilan Makal'dan hamilelik pozu

Galatasaray’da top koşturan Şener Özbayraklı ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için hazırlık yapan oyuncu Şilan Makal, Instagram sayfasından hamilelik fotoğrafını paylaştı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 10:39 Son Güncelleme:
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Katıldığı moda programıyla ismini duyuran Şilan Makal, geçen sene hayatını birleştirdiği futbolcu Şener Özbayraklı ile bebeklerinin dünyaya geleceği günü bekliyor.

İLK KEZ HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Hamileliğinde 21. haftaya giren Şimal Makal, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Anne olmak için gün saymaya başlayan Makal, beyaz pullu elbisesi ile evinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



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