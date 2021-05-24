Sıla 11 ay evli kaldığı Hazer Amani’den geçen şubatta boşanmıştı. İlker Kaleli ise Burçin Terzioğlu’ndan 2018’de ayrıldıktan sonra sadece geçen yıl Damla Biran Yılmaz ile kısa bir ilişki yaşamıştı. Sıla ve İlker Kaleli 2 ay önce yeni bir aşka yelken açmış ancak ikili yan yana görüntülenmemişti. İlker Kaleli’nin Sıla’nın Bodrum’daki evine yerleştiği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde Sıla’nın evindeki gürültülü partilerden komşular şikayetçi olunca ev sahibinin şarkıcının kontratını feshettiği ortaya çıktı.

DATÇA’YA GEÇTİLER

Sıla sezonluk kirası için 300 bin TL ödediği Bitez’deki yeni havuzlu villasına taşındı. Hiç dışarı çıkmayan Sıla ve İlker Kaleli evin etrafını çitlerle çevirtti. Market alışverişlerini ve çöp dökme işlerini bile şoförlerine yaptırdılar. İlker Kaleli önceki gün havuz başında telefonla konuşurken görüntülendi.

Yan taraftaki Bitez Otel’in terasından İlker Kaleli’yi gören hayranları seslenince koşarak eve giren oyuncunun Sıla’ya haber verdiği duyuldu. Bu gelişme üzerine ikili Datça tarafında tuttukları diğer eve geçti.