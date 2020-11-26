Sıla’nın Davut Güloğlu’na açtığı tazminat davasında karar

Sıla Gençoğlu, 7 Ağustos 2016'da düzenlenen Yenikapı mitingi için 'şov' ifadesini kullanmış ve bu açıklaması nedeniyle tepki toplamıştı. Davut Güloğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında, "s… olsun gitsin" ifadesini kullanması üzerine Sıla, suç duyurusunda bulundu. Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasında karar çıktı.

Güloğlu, avukatı Gültekin Gepek aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu.

Savunma yapmıştı

Geçtiğimiz celse hakim karşısında kendisini savunan Davut Güloğlu şunları söylemişti:

Ben Ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir.





Karar çıktı

Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sıla ve Davut Güloğlu katılmadı. Mahkeme, Sıla'nın açtığı 60 bin liralık tazminat davasının kısmen kabulüne, Güloğlu'nun 4 bin lira tazminat ödenmesi yönünde karar verdi.





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