Magazin Sıla'nın konser hasreti 22 ay sonra bitiyor

Sıla'nın konser hasreti 22 ay sonra bitiyor

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Sıla'nın konser hasreti 22 ay sonra bitiyor

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ayrı kaldığı sahnelere ve sevenlerine, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşecek konserler ile 22 ay sonra kavuşuyor.

30 Eylül 2021, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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Son konserini 6 Aralık 2019’da Volkswagen Arena’da veren ve kısa süre sonra başlayan pandemi nedeniyle konser yapmayan Sıla, ekim ayındaki Türkiye turnesiyle sevenleriyle buluşacak.

EKİM TURNESİ

Sıla’nın konser maratonu, 1 Ekim Cuma günü memleketi İzmir’den başlıyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konserin ardından 5 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle kavuşacak sanatçının programında Ankara ve İstanbul da var. 6 Ekim’de Gaziantep, 13 Ekim’de Ankara seyircisiyle buluşacak olan şarkıcı, 15 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.

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