Son konserini 6 Aralık 2019’da Volkswagen Arena’da veren ve kısa süre sonra başlayan pandemi nedeniyle konser yapmayan Sıla, ekim ayındaki Türkiye turnesiyle sevenleriyle buluşacak.

EKİM TURNESİ

Sıla’nın konser maratonu, 1 Ekim Cuma günü memleketi İzmir’den başlıyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki ilk konserin ardından 5 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle kavuşacak sanatçının programında Ankara ve İstanbul da var. 6 Ekim’de Gaziantep, 13 Ekim’de Ankara seyircisiyle buluşacak olan şarkıcı, 15 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.