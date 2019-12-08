Sıla önceki akşam Maslak Volkswagen Arena’da sahneye çıktı. Modacı Nedret Taciroğlu ve Farnaz Salmani imzalı iki kostüm giydi. Yoğun ilgiyi görünce “Dün akşam nasıl uyudum, nasıl uyandım bilmiyorum. İstanbul konserleri öncesi heyecandan kalbim kuş gibi kanat çırpıyor” dedi.

Sevgilisi en önden izledi

Sıla’yı en önden izleyenler arasında sevgilisi Hazer Amani de vardı. Pop yıldızı yılbaşı gecesi Kıbrıs’tan aldığı 500 bin TL’lik sahne teklifini “Ailemle ve sevdiklerimle olmak istiyorum” diyerek geri çevirmişti.