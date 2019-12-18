Küresel lansmanı geçtiğimiz ekim ayında Londra’da gerçekleştirilen ve Türkiye’de de satışa sunulan Oppo’nun yeni Reno 2 serisinin tanıtımı için hazırlanan reklam kampanyası televizyon kanallarında, sinemalarda ve dijital mecralarda gösterilmeye başladı. Oppo’nun, geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında epey ilgi gören ilk kampanyasında olduğu gibi, yeni kampanyada da ünlü şarkıcı Sıla markanın reklam yüzü olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

“Bir iş var bu işin içinde” başlığını taşıyan yeni reklam kampanyasında Sıla’nın yanı sıra izleyicilerin yakından tanıdığı ünlü isimler; Didem Soydan, Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu birlikte rol alıyor.

Oppo’nun yeni reklam kampanyasında Türk Edebiyatı’nın büyük şairi Orhan Veli’nin “Bir iş var” adlı şiiri Sıla’nın sesinden izleyicilerle buluşuyor. Sıla, Orhan Veli’nin dizelerini okurken Oppo Reno 2 serisinin “ultra geniş açı”, “ultra gece modu”, “ultra video sabitleme” gibi sıra dışı özelliklerine görüntüler eşliğinde vurgu yapılıyor. Oppo’nun yenilikçi mobil fotoğraf ve video teknolojileriyle kullanıcılara yaşattığı güzel deneyimler izleyicilerle paylaşılıyor. Reklam filmi “Sıra dışı olmak #SeninYeteneğin” mesajıyla son buluyor.

Oppo Reno2 kullanıcılara neler sunuyor?

Oppo Reno2, 6.5 inçlik Dinamik AMOLED ekranında 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 93.1 gibi oldukça etkileyici ekran/kasa oranına sahip olan akıllı telefon, ön tarafta açılır kapanır 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Reno2’nin arkasını çevirdiğinizde ise 48MP + 13MP + 8MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumunu görüyorsunuz.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden alan Oppo Reno2, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı ile geliyor. VOOC Flash Charge 3.0 ve 20W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryadan beslenen akıllı telefon, kutusundan Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi ile çıkıyor.



