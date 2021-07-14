Magazin Sıla'ya şiddet davasında, Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

Sıla'ya şiddet davasında, Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

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Sıla'ya şiddet davasında, Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:31 Son Güncelleme:
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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava az önce sonuçlandı. 60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi daha önce verilen kararını tekrarladı. Daha önce Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay 20 gün ceza vermişti ve ertelemişti. Oyuncu Ahmet Kural darp, hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AHMET KURAL VE SILA ARASINDA NE YAŞANDI?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.


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