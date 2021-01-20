Magazin Sıla'yı darbettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

Sıla'yı darbettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

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Sıla'yı darbettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak

Eski sevgilisi Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen Ahmet Kural hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

20 Ocak 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
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Zekeriyaköy’deki evinde 29 Ekim 2018’de Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, “hakaret”, “basit yaralama” ve “tehdit” suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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'Mahkeme bu durumu dikkate almamıştır'

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Kural’ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşıdı. İtiraz dilekçesinde, “Tanık olan yan komşunun ‘duydum’ dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır” denildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi’nin kararında “Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur” denildi.


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