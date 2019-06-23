Şile seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şile oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Şile halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Şile seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şile oy oranları…