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Şile seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şile oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Şile halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Şile seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şile oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Şile seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şile oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Şile ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Şile seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Şile oy oranları…

Millet İttifakı 49.73% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 49.34% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.56% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.22% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.15%

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