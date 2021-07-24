Türkiye Şile'de facia! Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de facia! Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye

Şile'de facia! Kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 08:47 Son Güncelleme:
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Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti.

Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Nurcan KIRCALI/ DHA

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