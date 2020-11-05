Yemek Yöresel lezzet: Şileki tarifi

Yöresel lezzet: Şileki tarifi

Yemek

Yöresel lezzet: Şileki tarifi

Şanlıurfa'nın en sevilen lezzetlerinden biri olan şileki tarifi, evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bri tatlı. Sevdiklerinize hazırlamak için şileki tarifi arıyor ya da şileki nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şileki yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

05 Kasım 2020, Perşembe 18:16 Son Güncelleme:
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Hamur tatlıları seviyorsanız muhtemelen şileki tarifi gözdeniz olabilir. Sevdiklerinize hazırlamak için şileki tarifi arıyor ya da şileki nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Şileki yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Şileki tarifi

Şileki malzemeleri

Hamuru için:

  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı su

İç malzemesi:

  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • Şerbeti için:
  • 400 gram toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • Sıvı yağ

Şileki tarifi yapılışı

Un, su ve tuzu bir kaseye alıp akıcı bir hamur elde eden kadar çırpın. Tavayı orta ateşte ısıtın. Ardından tavayı yumurta büyüklüğünde kuyruk yağı ile az miktarda yağlayın. Tavanın büyüklüğüne göre hamuru ince bir şekilde dökün. Her iki tarafı da pembeleşinceye kadar pişirin. Pişirdiğiniz hamurlarınızı soğumasını bekleyin. Bu esnada kurumaması için üzerini örtün. Diğer taraftan şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın. Tatlınızı tepside ikram edecekseniz hamurları ikiye ayırıp orta kata ceviz serpin. Kalan hamurları üzerine yerleştirip baklava şeklinde kesin. Üzerine şerbeti döküp sıcak sıcak servis edin. Rulo şeklinde servis etmek isterseniz de 1 adet hamuru servis tabağına alıp arasına ceviz koyun. Daha sonra rulo şeklinde sarıp dilimleyin. Şerbeti de üzerine döküp cevizle süsleyin.

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