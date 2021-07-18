Türkiye Şile'ye akın ettiler! İstanbullular denizin tadını çıkardı

Şile'ye akın ettiler! İstanbullular denizin tadını çıkardı

Türkiye

Şile'ye akın ettiler! İstanbullular denizin tadını çıkardı

Kurban Bayramı için başka şehirlere gitmeyen İstanbullular Şile'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

18 Temmuz 2021, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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Sosyal mesafe kurallarının zaman zaman unutulduğu plajda, cankurtaranlar da gün boyu yoğun mesai yaptı. Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanların bir çoğu memleketlerine ya da tatil yerlerine gitti. İstanbul'da kalanlar ise Şile plajlarını doldurdu.

Sabah saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Kumsalda şemsiyelerin altında genellikle gruplar halinde oturanlar denize girdikleri anlarda ise zaman zaman sosyal mesafe kurallarını unuttu. Plajlarda çalışan cankurtaran ise hem sosyal mesafe hem de fazla açılmaları konusunda vatandaşları uyardı.


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