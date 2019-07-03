46'ncısı düzenlenen Kupa Amerika'da Şili ile Peru finale çıkmak için sahaya çıkacak. Her iki takım da canla başla mücadele verecek. Kazanan takım Brezilya ile eşleşecek. Müsabakayı izlemek isteyen futbolseveler ise "Şili Peru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

ŞİLİ PERU MAÇI NE ZAMAN?

Şili Peru maçı 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece 03.30'da Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

REKABETTE ŞİLİ ÖNDE

İkili rekabette daha önce 80 kez karşı karşıya gelen takımların maçları 13 kez beraberlikle tamamlanmıştı. Rekabette üstün taraf olan Şili 43 müsabakadan galibiyetle ayrılırken Peru 22 maçtan 3 puanla ayrılmıştı.

Bireyse istatistiklerde ise iki takım da son 15 mücadelesinde çok parlak bir tablo ortaya koymuyor. Şili son 15 maçında 4 beraberlik 6 mağlubiyet ve 5 galibiyet istatistiğine sahip. Şili’ye benzer bir istatistiği olan Peru’nun ise son 15 maçında 6 beraberlik 3 mağlubiyet ve 6 galibiyeti bulunuyor.