Dünya Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Dünya

Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

06 Aralık 2020, Pazar 23:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şili Üniversitesi Ulusal Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Şili'nin kuzey kesiminde öğleden sonra 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin mal veya can kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Merkez, depremin yerel saatle 13.47'de Tarapaca Bölgesi'ne bağlı Picka Kasabası'nın 31 kilometre kuzeydoğusunda ve 108.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Şili Deniz Hidrolojisi ve Oşinografi Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, depremin tsunamiyi tetiklemediği aktarıldı.

SANTİAGO (İHA)


İlgili Haberler
Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? Deprem çantasında neler olmalı?


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Cep aksesuar pazarı coştu
Murat Gülderen
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği corona virüs aşısı için tarih belli oldu