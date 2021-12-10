Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde yer alan Chiloe Adası'ndaki Castro'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler evlere sıçradı. İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), orman yangını nedeniyle Castro için kırmızı (dört kademeli ölçekte en yüksek seviye) uyarı yayınladı.









Bölgeden en az 500 kişi tahliye edildi, 120'den fazla ev de küle döndü. Alevlere 300'den fazla personelle müdahale ediliyor.