Doğa Şili'de ürküten görüntü! Binlerce ölü balık sahile vurdu

Şili'de ürküten görüntü! Binlerce ölü balık sahile vurdu

Doğa

Şili'de ürküten görüntü! Binlerce ölü balık sahile vurdu

Sebebi belirlenemeyen bir nedenle sahile vuran binlerce ölü balık Şili halkını tedirgin ediyor. Balıkların ölüm nedeni sudaki oksijenin azalması olabilir.

23 Şubat 2022, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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Şili'de binlerce ölü balık sahile vurdu. Yetkililer olaya ilişkin incelemesini sürdürürken iki ihtimal olduğunu söyleniyor.

Şili’nin Bio Bio bölgesinde sahile vuran binlerce ölü balık halkı tedirgin ediyor. Bölgede, geçtiğimiz cumartesiden bu yana binlerce ölü sardalya ve hamsi sahili doldurdu. Uzmanlar, ölü balıkların sahile vurma nedeninin henüz belirlenemediğini ancak küresel ısınmanın nedeniyle balıkların öldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.



SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Çevre yetkilileri olayın nedenini belirlemek için bölgedeki su kalitesinin araştırıldığını açıkladı. Bölge halkı ise balıkların ölüm nedeninin sulardaki düşük oksijenden kaynaklandığını ifade etti. Balıkların oksijensiz kaldıkları için kıyıya yakın yüzmek zorunda kaldıkları belirtildi.

İHA

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