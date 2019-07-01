Silifke sahilinde yunus ölüsü

Olay, öğlen saatlerinde, Atakent Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi.

Serinlemek için denize girenler, suyun üzerinde hareketsiz halde yatan yunusu gördü.

EKİPLER ÇAĞRILDI

Denizdekiler, yanına gittiklerinde yunusun öldüğünü belirleyince hayvan kıyıya çıkarıldı. Durum jandarmaya bildirilince bölgeye ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ekipleri çağrıldı.

BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI

Ekiplerin incelemesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı. Yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 350 kilogram civarında olduğu belirtilen yunusun kaç yaşında olduğu yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak.

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin) (DHA)