Farklı şekillerde kek tarifleri denemek isteyenlere silikon kalıpta kek tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için silikon kalıpta kek tarifi arıyor ya da silikon kalıpta kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? En pratik silikon kalıpta kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Silikon kalıpta kek tarifi

Silikon kalıpta kek malzemeleri

3 yumurta

1 kabartma tozu

1 vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

1. 5 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

2. 5 su bardağı un

Silikon kalıpta kek yapılışı

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ekleyin ve şeker ile birlikte iyice çırpın. Daha sonra yoğurt ve sıvıyağı ekleyip çırpmaya devam edin. En son un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın. Margarin ile yağlanan kalıba karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 40 dakika pişirin. İlk 10, 15 dakika fırını kapatınca kapağını açmayın. Daha sonra soğumaya başladığında kalıptan çıkarın.



