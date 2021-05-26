Türkiye Silindir operatörü İsa Aydın feci şekilde can verdi!

Silindir operatörü İsa Aydın feci şekilde can verdi!

Türkiye

Silindir operatörü İsa Aydın feci şekilde can verdi!

Mersin'de İsa Aydın, asfaltlama çalışması sırasında silindirin şarampole devrilmesi sonucu silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Gülnar ilçesindeki caddede asfaltlama çalışması yapan, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde görevli operatör İsa Aydın, kullandığı silindirle şarampole yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı silindirin altından çıkardı. Yapılan kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)


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