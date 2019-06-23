Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Silivri halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Silivri ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Silivri oy oranları…
Millet İttifakı 61.84% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 37.53% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.34% NECDET GÖKÇINAR
Vatan Partisi 0.21% MUSTAFA İLKER YÜCEL
Diğer 0.08%