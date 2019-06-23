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Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Silivri halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Silivri ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Silivri oy oranları…

Millet İttifakı 61.84% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 37.53% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.34% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.21% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.08%


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