Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Silivri halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Silivri seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Silivri oy oranları…