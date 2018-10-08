Silivri ve Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı uyuşturucu operasyonları polis kamerasına yansıdı

08 Ekim 2018, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 10:43
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Narkotik polisleri 2 ve 4 Ekim tarihlerinde Silivri ve Beykoz’da uyuşturucu madde bulunan bazı adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Bir metamfetamin imalathanesi olarak kullanılan ev ile otomobile baskın yaptı. Otomobilde metamfetamin imalatında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin ikinci bir operasyonda ise 4 peynir bidonu içerisine gizlenmiş 38 paket eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındı.

DHA

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