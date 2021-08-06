Silivri’de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı

Yangın, saat 18.30’da Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerindeki ağaçlık ve çöplük alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Silivri Belediyesi Su İkmal araçları da dahil, Çanta, Selimpaşa ve Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA