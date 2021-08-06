Türkiye Silivri’de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı

Silivri’de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı

Türkiye

Silivri’de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı

Silivri’de ağaçlık ve çöplük alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:16 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 18.30’da Mimar Sinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerindeki ağaçlık ve çöplük alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Silivri Belediyesi Su İkmal araçları da dahil, Çanta, Selimpaşa ve Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

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