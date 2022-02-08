Türkiye Silivri’de dehşet: Cinayetin ardından kendini ihbar etti

Silivri’de dehşet: Cinayetin ardından kendini ihbar etti

Türkiye

Silivri’de dehşet: Cinayetin ardından kendini ihbar etti

Silivri’de bir kişi, çıkan tartışmada eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle ağabeyi ve yengesini vurdu. Kurşunların hedefi olan çift olay yerinde hayatını kaybederken, kendisini ihbar eden cinayet zanlısı ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

08 Şubat 2022, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay, Silivri Yenimahalle Bilen Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Celal K. ile ağabeyi Ahmet K. ve yengesi Türkan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmada silahını çeken Celal K., eşiyle ayrılmasına sebep oldukları gerekçesiyle yengesi Türkan K. ve ağabeyi Ahmet K.’yi vurdu.

Kurşunların hedefi olan yenge Türkan K. ile Ahmet K. hayatını kaybederken, cinayetin ardından polisi arayan Celal K. kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Celal K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

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