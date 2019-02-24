Silivri’de deniz yaklaşık 150 metre çekildi

İstanbul’un Silivri ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi

24 Şubat 2019, Pazar 20:14 Son Güncelleme:
A A
Silivri’de deniz yaklaşık 150 metre çekildi

Silivri’de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi.

Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.

Denizin çekilmesini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Fırtına nedeniyle sahildeki bazı seyyar tezgahlar da devrildi.

İSTANBUL (AA)

Haberin fotoğrafları için tıklayınTekirdağ'da denizin 30 metre çekilmesi deprem korkusuna neden oldu

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.