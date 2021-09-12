Silivri'de doğal gaz kutusu alev alev yandı
İstanbul Silivri'de doğal gaz kutusunda çıkan yangın nedeniyle sızan gaz doğal gaz ekipleri tarafından kesildi.
12 Eylül 2021, Pazar 17:43 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Turgut Reis Caddesi'nde bir binanın önünde bulunan doğal gaz kutusunda yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve doğal gaz akiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sızan gaz doğal gaz ekipleri tarafından kesildi.
Yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.
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