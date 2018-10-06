Silivri’de doğalgaz patlaması

Silivri Akören köyünde yol yapımı sırasında doğal gaz boru hattı patladı ve yangın çıktı. İBB yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu

06 Ekim 2018, Cumartesi 17:58 Son Güncelleme: 06 Ekim 2018, Cumartesi 18:57
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İstanbul'un Silivri ilçesinin Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

'İSTANBUL'UN DOĞALGAZINI ETKİLEYEN BİR DURUM YOK'

İBB'den yapılan açıklamada 'Risk ortadan kalktı, İstanbul'un doğalgazını etkileyen bir durum yok. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.' denildi.

SİLİVRİ BEDELİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yaptığı açıklamada, "Güvenlik araçları burada. Şu anda gazın çıktığı görüntüsünü görüyoruz. Kontrol altına alınmış görünüyor. Güvenlikle kontrol altına alınmış. Herhangi bir can kaybı yok. Yerleşim yerlerine kesinlike uzak. Tehlikeli bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

İşte patlaması sonrası görüntüler:


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