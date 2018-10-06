Silivri’de doğalgaz patlaması

İstanbul'un Silivri ilçesinin Akören köyünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

'İSTANBUL'UN DOĞALGAZINI ETKİLEYEN BİR DURUM YOK'

İBB'den yapılan açıklamada 'Risk ortadan kalktı, İstanbul'un doğalgazını etkileyen bir durum yok. Yangın gazın kesilmesiyle kontrol altına alındı.' denildi.

SİLİVRİ BEDELİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yaptığı açıklamada, "Güvenlik araçları burada. Şu anda gazın çıktığı görüntüsünü görüyoruz. Kontrol altına alınmış görünüyor. Güvenlikle kontrol altına alınmış. Herhangi bir can kaybı yok. Yerleşim yerlerine kesinlike uzak. Tehlikeli bir durum görünmüyor" ifadelerini kullandı.

İşte patlaması sonrası görüntüler:



