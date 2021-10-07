Türkiye Silivri'de korkutan yangın! Son anda kurtarıldılar

Silivri'de korkutan yangın! Son anda kurtarıldılar

Türkiye

Silivri'de korkutan yangın! Son anda kurtarıldılar

Silivri'de samanların bulunduğu ahırda çıkan yangında koyunlar son anda kurtarıldı.

07 Ekim 2021, Perşembe 01:10 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 18.30 sıralarında Akören Mahallesi Değirmencioğlu Sokak'ta yaşandı. Koyunların bulunduğu samanlıkta alevlerin çıktığını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada koyunlar vatandaşlar tarafından samanlıktan çıkartıldı.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve Silivri Belediyesi su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından samanlık yangını söndürüldü.

Samanların bulunduğu tek katlı baraka kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)

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