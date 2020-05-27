Silivri'de Bağkent sitesi kumsalında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. OIay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 70 yaşında ve adı Hıdır Ceylan olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından Hıdır Ceylan'ın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. . Bu sırada haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA





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