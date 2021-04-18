Türkiye Silivri’de trafo patlaması sonrası yangın çıktı

Silivri’de trafo patlaması sonrası yangın çıktı

Türkiye

Silivri’de trafo patlaması sonrası yangın çıktı

Silivri, Çeltik Mahallesi’ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken mahalle elektriksiz kaldı.

18 Nisan 2021, Pazar 01:55 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çeltik Mahallesi’nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Çanta İtfaiye ve Elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye, trafoda çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar elektrik geldi.

DHA

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