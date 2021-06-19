Türkiye Silivri'de yengeçler sahile vurdu!

Silivri'de yengeçler sahile vurdu!

Türkiye

Silivri'de yengeçler sahile vurdu!

Silivri'de sahile onlarca ölü yengeç vurdu. Silivri sakinleri ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceğini belirtti.

19 Haziran 2021, Cumartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor. Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurdu. Yengeç ölümleri tedirginliğe neden oldu.

Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar. Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladı. Balıkçı teknelerin olduğu alanlarda görülen deniz salyası sahil kısmında görüntü kirliliğine neden oldu.


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