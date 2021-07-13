Şıllık tatlısı tarifi ve yapılışı: Şıllık tatlısı nasıl yapılır?

Kaymak ve dondurmanın en çok yakıştığı lezzetlerden birisi olan şıllık tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. Yöresel lezzet düşkünleri "şıllık tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet olan şıllık tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ŞILLIK TATLISI TARİFİ

Şıllık tatlısı malzemeleri

3 çay bardağı süt

2 çay bardağı un

100 gram ceviz içi

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu

Şerbeti için:

1 çay bardağı sadeyağ

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı toz şeker

Şıllık tatlısı yapılışı

Unu derin bir karıştırma kabına alın. Una süt, tuz ve kabartma tozu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. Krep hamuru gibi kıvamındaki hamurunuzu oda sıcaklığında 12 saat kadar dinlendirin. Krep tavasını bir parça sadeyağla yağladıktan sonra fazlasını kağıt havlu yardımıyla alın. Tavayı ocakta ısıtıp hamurdan bir kepçe alarak ince bir tabaka halinde pişirin. Bütün hamuru bu şekilde pişirin.

Bu esnada tatlının şerbetini de hazırlayın. Şerbet için toz şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynatın. Sadeyağı da eritip şerbete ilave edin. Cevizi incecik dövün ve kreplerin üzerine serpiştirin. Krepleri rulo şeklinde sıkıca sarın ve üstlerine yağlı şerbeti gezdirin.



