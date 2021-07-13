Şıllık tatlısı tarifi ve yapılışı: Şıllık tatlısı nasıl yapılır?
Şanlıurfa mutfağının şilik ya da şilke tatlısı halk arasında "şıllık tatlısı" olarak biliniyor. Rulo şeklindeki kreplerin üzerine bol ceviz koyulup şerbetlenerek yapılan şıllık tatlısı tarifi hafızalara kazınan bir lezzet. Peki, şıllık tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Şıllık tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
13 Temmuz 2021, Salı 12:25 Son Güncelleme:
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Kaymak ve dondurmanın en çok yakıştığı lezzetlerden birisi olan şıllık tatlısı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. Yöresel lezzet düşkünleri "şıllık tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet olan şıllık tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
ŞILLIK TATLISI TARİFİ
Şıllık tatlısı malzemeleri
- 3 çay bardağı süt
- 2 çay bardağı un
- 100 gram ceviz içi
- Çeyrek çay kaşığı tuz
- Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu
Şerbeti için:
- 1 çay bardağı sadeyağ
- 1 çay bardağı su
- Yarım çay bardağı toz şeker
Unu derin bir karıştırma kabına alın. Una süt, tuz ve kabartma tozu ekleyip pürüzsüz bir hal alana kadar çırpın. Krep hamuru gibi kıvamındaki hamurunuzu oda sıcaklığında 12 saat kadar dinlendirin. Krep tavasını bir parça sadeyağla yağladıktan sonra fazlasını kağıt havlu yardımıyla alın. Tavayı ocakta ısıtıp hamurdan bir kepçe alarak ince bir tabaka halinde pişirin. Bütün hamuru bu şekilde pişirin.
Bu esnada tatlının şerbetini de hazırlayın. Şerbet için toz şeker ve suyu tencerede karıştırıp kaynatın. Sadeyağı da eritip şerbete ilave edin. Cevizi incecik dövün ve kreplerin üzerine serpiştirin. Krepleri rulo şeklinde sıkıca sarın ve üstlerine yağlı şerbeti gezdirin.