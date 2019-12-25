‘Hayat Bazen Tatlıdır’ ve ‘Adı Efsane’ dizileriyle dikkat çeken ve son olarak Zalim İstanbul adlı dizide "Damla" karakteriyle yıldızı parlayan Simay Barlas güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Barlas'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken mesaj yağmuruna tutuldu.

- Bu çok fazla oldu.

- Çok güzelsin.

- Çok çok güzel olmuşsun.

- Kral zirvedesin sen yerlerde ne işin var kalk.

- Bu ne güzellik.

- Allahım sana geliyorum.

- Kesinlikle başrol sen olmalıydın.

- Bebek gibi...

İşte Simay Barlas'ın Instagram hesabından paylaşıp binlerce beğeni alan o fotoğrafı...





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