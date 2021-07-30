Magazin Simay Rasimoğlu: Pandemi bana yaradı

Simay Rasimoğlu: Pandemi bana yaradı

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Simay Rasimoğlu: Pandemi bana yaradı

2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, tacını 2 sene taşıyan ilk kraliçe oldu. Pandemiden dolayı 2020 yılında Miss Turkey güzellik yarışması gerçekleşmemişti. Mesut YILMAZ / POSTA

30 Temmuz 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, pandemiden dolayı 2020 yılında güzellik yarışması yapılmayınca tacı 2 sene taşıyan ilk kraliçe oldu.

'BİR BANA BİR DE MEDİKALCİLERE YARADI'

Simay Rasimoğlu “Pandemi bir bana bir de medikalcilere yaradı sanırım. Güzellik yarışması 8 Eylül’de gerçekleşecek. Tam doğum günümde tacı devredeceğim” dedi.

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