Simay Rasimoğlu: Pandemi bana yaradı
2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, tacını 2 sene taşıyan ilk kraliçe oldu. Pandemiden dolayı 2020 yılında Miss Turkey güzellik yarışması gerçekleşmemişti. Mesut YILMAZ / POSTA
30 Temmuz 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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2019 Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu, pandemiden dolayı 2020 yılında güzellik yarışması yapılmayınca tacı 2 sene taşıyan ilk kraliçe oldu.
'BİR BANA BİR DE MEDİKALCİLERE YARADI'
Simay Rasimoğlu “Pandemi bir bana bir de medikalcilere yaradı sanırım. Güzellik yarışması 8 Eylül’de gerçekleşecek. Tam doğum günümde tacı devredeceğim” dedi.