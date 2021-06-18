Türkiye Şimdi de böcek alarmı! İklim değişikliği yer kabuğunu da etkiledi

Şimdi de böcek alarmı! İklim değişikliği yer kabuğunu da etkiledi

Türkiye

Şimdi de böcek alarmı! İklim değişikliği yer kabuğunu da etkiledi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Taşdelen, Meclis’te yaptığı sunumda, atmosfer ve yer üstündeki iklim dengesizliğinin yer kabuğunu da etkilediğine dair bulgulara ulaştıklarını açıkladı.

18 Haziran 2021, Cuma 08:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1100 istasyondan toplanan verileri paylaşan Taşdelen, “İklim değişikliği nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yeraltını etkilediği yönünde iddialar var” dedi. TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nda önemli değerlendirmeler yapan Taşdelen şunları söyledi:

BÖCEK İSTİLASI OLABİLİR

“Biz doğal kaynaklı afetlere odaklanmış durumdayız. Bunların ilişkilerini çok yakinen biliyoruz. Yani iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin sonucunda meteorolojik afetlere maruz kalıyoruz. Hatta mesela böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin ya da böyle bir ilişkinin de çıkma durumu söz konusu olabilir. Ama asıl ilginç olan şey: Jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde birtakım bulgular var son yıllarda.

Son 40 yılda (dünya genelinde) raporlanan afetlere baktığımızda da şunu gördük: Önceki 20 yılda 4 bin 212 raporlanan afet var, bir sonraki 20 yılda 7 bin 348 tane. 7 bin 348 raporlanan afetten 3 bin 254’le taşkınlar en yüksek afeti oluşturuyor. 2 bin 43’le de fırtınalar.

2020 KRİZ YILIYDI

2020 Türkiye için çok zorlu bir yıldı. 2 bin 343 afet olayı saptadık. Bir yıl için çok büyük rakamdı. Şu anda 2021 içerisinde 388 tane; tabii daha yılın bitmesine çok zaman var. Kriz yönetimi yılı olarak kayda geçmiş oldu 2020.” (Hürriyet)

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki yıldız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cinsiyet değiştirmek isterken canından oldu! Ameliyattan önce bu notu yazmış!