Dünya Şimdi de 'Uçuk' kabusu! Tedavisi yok

Şimdi de 'Uçuk' kabusu! Tedavisi yok

Dünya

Şimdi de 'Uçuk' kabusu! Tedavisi yok

ABD'de 100 adet laboratuvar maymunu taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 4 maymun kaçtı. Kaçan dördüncü maymunun yakalanmasıyla yeni bir hastalık gerçeği ortaya çıktı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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ABD Pensilvanya’da 100 adet laboratuvar maymunu taşıyan bir kamyon cuma günü kaza yapmış, 4 maymun kaçmıştı. Maymun avına çıkan yetkililer, 3 hayvanı öldürmüştü. 4’üncü maymun cumartesi günü yakalandı. Fakat bu firar, yeni bir hastalık korkusuna yol açtı. Kazan yapan kamyonun hemen arkasında aracını süren Michelle Fallon, olayın ardından bir maymunu sakinleştirmek için kafese dokunmuştu.

Michelle Fallon ertesi gün şiddetli öksürük ve göz kızarması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kadında, ölüme yol açabilecek ‘maymun uçuğu’ virüsü tespit edildi. Yetkililer, maymunlarla temas eden herkesin hastaneye başvurmasını söyledi. Maymun uçuğuna karşı bilinen bir tedavi yok.

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