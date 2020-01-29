Şimdi moda bu: Yüz yogasıyla 10 dakikada gelen gençlik

Defne Samyeli “Hiç estetiğim yok. Botoks ve dolguya ihtiyaç duymadım. Bunun yerine yüz yogası yapıyorum. Estetikten daha etkili” dedi. Özellikle oyuncular tarafından tercih edilen yüz yogasını ilk keşfedelerden biri Özge Özpirinçci.

Özge Özpirinçci: Her hareket 10 saniye

Yüzünde gerçekten hiçbir müdahale bulunmayan oyuncu, trafikte uyguladığı mimikleri şu notla paylaşmıştı: “Her sabah sete giderken yolda yüz yogamı yapıyorum. Her hareket 10 saniye.”

Ayşe Tolga “Bu yöntemi keşfettikten sonra hiç botoks yaptırmadım” dedi.

Her sabah 10 dakika

Müge Boz, YouTube’daki takipçilerine “Her sabah 10 dakikanızı ayırın, gençleşin” diyor.

Burcu Esmersoy ile Çağla Şıkel de gençliklerinin sırrını yüz yogasına borçlu olduklarını söylüyorlar.







